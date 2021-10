Corpos de casal infectado foram enterrados juntos

Candílio Cândido de Lima e Helena Pereira de Lima (foto) viviam juntos, foram contaminados pela Covid-19, perderam as vidas e, na manhã deste domingo, dia dois, seus corpos foram sepultados no mesmo horário e cemitério, no São João Batista, na Alameda Padre Magno Alameda, em Jacarezinho.

Ela chegou na Santa Casa local (com Acidente Vascular Cerebral decorrente de complicações da doença) na quinta-feira e ele também já estava infectado. Não resistiram.

Residentes na Vila São Pedro, tinham dois filhos, três netos, e eram conhecidos como Helena da Van e Candinho da Sorveteria. O estabelecimento comercial dele era em frente da praça do bairro onde moravam.

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Jacarezinho, atualizado neste sábado, dia dois, pela Secretaria Municipal de Saúde registrou 17 resultados positivos. A cidade segue com 6.601 positivados, deste total, 6.452 estão recuperados. Há 43 pacientes em fase ativa da doença.

Em andamento, estão outros 36 casos suspeitos. São agora 108 óbitos.