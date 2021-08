Corpo de Chico Claro será velado amanhã

Sepultamento marcado para 11 horas no Cemitério São João Batista

O otorrinolaringologista Francisco Claro de Oliveira, filho e irmão dos ex-prefeitos platinenses Odilon e Pedro Claro de Oliveira Neto, perdeu a vida nesta sexta-feira, dia 13, em Campinas, ao 68 anos, por complicações decorrentes da Covid-19 e de uma bactéria contraída em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.

O corpo chegará neste sábado, dia 15, às sete horas na câmara de vereadores, onde será velado até 11 horas e sepultado em seguida no Cemitério São João Batista.

Chico Claro nasceu em Curitiba e deixou três filhos: Francisco Junior, Carolina(que reside nos Estados Unidos) e João Pedro)estudante de Medicina em Jundiaí, cidade do interior paulista).

Foi filiado ao PT, era considerado idealista e generoso, atendendo pacientes muitas vezes de graça. Formou-se em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Em abril de 2016, recebeu o título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina (veja abaixo).

O presidente do legislativo platinense, José Jaime Paula Silva, o Mineiro, era muito próximo do falecido, vizinhos de propriedades rurais, “ajudava muita gente, uma pessoa maravilhosa, fomos vizinhos de propriedade rural, fui eu quem sugeri a cidadania honorária, merece todas as homenagens, uma perda enorme”, lamentou.

O também médico Luciano Dias dos Reis fez o Ginasial e Científico com o amigo de infância junto com Cláudio Luiz, Osvaldo Zimermann, Saraiva, Mauro Papi, entre outros, “ele estudou Odontologia também, humilde, simples, generoso, a casa dele parecia uma pensão, foi vice-reitor da PUC, teve câncer na tireóide, mas sarou…Uma alma boa, deixará ótimas lembranças”, comentou.

O cardiologista Jorge Garrido recordou da postura alegre e participativa de Chico Claro, “ele vinha cuidou do coração comigo aqui em Santo Antônio da Platina…Homem muito bom, tenho apenas ótimas lembranças dele”, disse.

O otorrino foi diretor técnico do Hospital Auxiliadora(Campinas) que se manifestou com o texto abaixo:

“É com imensa tristeza e aperto no coração que comunicamos o falecimento do nosso diretor técnico e amigo Dr. Francisco Claro de Oliveira. Um profissional e pessoa que dispensa palavras, com uma imensa sabedoria nos ensinou muito, esteve junto conosco nessa caminhada de melhorias e avanços do Hospital Auxiliadora.

Todos os colaboradores do HNSA lamentam profundamente e que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares. A morte não é para sempre, não é o fim. Dizer adeus foi apenas uma maneira de dizer que sentirei a sua falta até nos encontrarmos de novo”.