Cornélio com três voos por semana para Curitiba

Aeroporto Francisco Lacerda Júnior integra o programa Voe Paraná com a Azul Linhas Aéreas

A Azul Linhas Aéreas inicia a operação com voos comerciais interligando o Norte Pioneiro com Curitiba e outras regiões do Estado. O Aeroporto Francisco Lacerda Júnior, de Cornélio Procópio, integra o programa Voe Paraná. O voo inaugural foi nesta terça-feira, 25, às 10h45m.

“O Norte Pioneiro se prepara para a retomada da economia, com a integração a outros grandes centros urbanos. É um avanço para os moradores da região, que poderão se deslocar com segurança e rapidez para Curitiba e outras cidades do Paraná”, disse o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB).

Nos próximos dias deveráser iniciada a obra de pavimentação da pista do aeroporto, sem comprometimento das operações aéreas. Serão investidos R$ 4.594.065,25 para recape asfáltico da pista de pouso e decolagem, além de obras de balizamento. A pista do aeroporto tem 1,7 quilômetro, em uma área de mais de 42,7 mil metros quadrados.

Cornélio Procópio terá três voos semanais, com destino a Curitiba. Às terças e quintas, a saída prevista as 11h10, com chegada em Curitiba às 12h30. Já no domingo, a previsão é de saída às 13h20 e chegada à capital paranaense às 14h40.

Partindo de Curitiba, o voo será às 9h15m com previsão de chegada em Cornélio Procópio às 10h45, nas terças e quintas. Aos domingos, a saída prevista é para as 11h25, com chegada no Norte Pioneiro às 12h55.

Aeronave — Os voos do Norte Pioneiro a Curitiba serão feitos em aeronaves Cessna Gran Caravan, com capacidade para nove passageiros. Romanelli e o prefeito Amin Hannouche (PSD), de Cornélio Procópio, acompanharam as negociações entre o Governo do Paraná e executivos da companhia aérea.

Desde o final do ano passado, a Azul comercializa passagens para os dez novos destinos em todos os seus canais oficiais. Além de Cornélio Procópio, os voos também vão transportar passageiros de Cianorte, Telêmaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, Guaíra, Francisco Beltrão, União da Vitória e Umuarama.

Curitiba – Cianorte

Origem: Curitiba. Saída: 06h30. Destino: Cianorte. Chegada: 8h30. Dias: segundas, quartas e sextas.

Origem: Cianorte. Saída: 08h55. Destino: Curitiba. Chegada: 10h35. Dias: segundas, quartas e sextas.

Curitiba – Telêmaco Borba

Origem: Curitiba. Saída: 11h20. Destino: Telêmaco Borba. Chegada: 12h30. Dias: segundas, quartas e sextas.

Origem: Telêmaco Borba. Saída: 12h55. Destino: Curitiba. Chegada: 14h. Dias: segundas, quartas e sextas.

Curitiba – Arapongas

Origem: Curitiba. Saída: 14h45. Destino: Arapongas. Chegada: 16h25. Dias: segundas, quartas e sextas.

Origem: Arapongas. Saída: 16h50. Destino: Curitiba. Chegada: 18h50. Dias: segundas, quartas e sextas.

Origem: Curitiba. Saída: 13h30. Destino: Arapongas. Chegada: 15h10. Dias: segundas, quartas e sextas.

Origem: Arapongas. Saída: 15h35. Destino: Curitiba. Chegada: 17h05. Dias: segundas, quartas e sextas.

Curitiba – Campo Mourão

Origem: Curitiba. Saída: 09h. Destino: Campo Mourão. Chegada: 10h50. Dias: terças, quintas e sábados.

Origem: Campo Mourão. Saída: 11h15. Destino: Campo Mourão. Chegada: 12h45. Dias: terças, quintas e sábados.

Curitiba – Apucarana

Origem: Curitiba. Saída: 13h30. Destino: Apucarana. Chegada: 15h05. Dias: terças e quintas.

Origem: Apucarana. Saída: 15h30. Destino: Curitiba. Chegada: 16h50. Dias: terças e quintas.

Origem: Curitiba. Saída: 17h50. Destino: Apucarana. Chegada: 19h25. Dias: domingos.

Origem: Apucarana. Saída: 19h50. Destino: Curitiba. Chegada: 21h10. Dias: domingos.

Curitiba – Guaíra

Origem: Curitiba. Saída: 09h. Destino: Guaíra. Chegada: 11h30. Dias: segundas, quartas e sextas.

Origem: Guaíra. Saída: 11h55. Destino: Curitiba. Chegada: 13h55. Dias: segundas, quartas e sextas.

Curitiba – Francisco Beltrão

Origem: Curitiba. Saída: 14h40. Destino: Francisco Beltrão. Chegada: 16h35. Dias: segundas, quartas e sextas.

Origem: Francisco Beltrão. Saída: 17h. Destino: Curitiba. Chegada: 18h35. Dias: segundas, quartas e sextas.

Curitiba – Cornélio Procópio

Origem: Curitiba. Saída: 09h15. Destino: Cornélio Procópio. Chegada: 10h45. Dias: terças e quintas.

Origem: Cornélio Procópio. Saída: 11h10. Destino: Curitiba. Chegada: 12h30. Dias: terças e quintas.

Origem: Curitiba. Saída: 11h25. Destino: Cornélio Procópio. Chegada: 12h55. Dias: domingos.

Origem: Cornélio Procópio. Saída: 13h20. Destino: Curitiba. Chegada: 14h40. Dias: domingos.

Curitiba – União da Vitória

Origem: Curitiba. Saída: 13h45. Destino: União da Vitória. Chegada: 14h55. Dias: terças e quintas.

Origem: União da Vitória. Saída: 15h20. Destino: Curitiba. Chegada: 16h20. Dias: terças e quintas.

Origem: Curitiba. Saída: 15h25. Destino: União da Vitória. Chegada: 16h35. Dias: domingos.

Origem: União da Vitória. Saída: 17h. Destino: Curitiba. Chegada: 18h. Dias: domingos.

INICIA NESTA TERÇA-FEIRA

Curitiba – Umuarama

Origem: Curitiba. Saída: 17h15. Destino Umuarama. Chegada: 19h10. Dias: terças e quintas.

Origem: Curitiba. Saída: 8h30. Destino Umuarama. Chegada: 10h25. Dias: sábados.

Origem: Umuarama. Saída: 20h05. Destino: Curitiba: 21h55. Dia: terças e quintas.

Origem: Umuarama. Saída: 10h50. Destino: Curitiba: 12h40. Dia: sábados.

INICIA EM MARÇO

Curitiba – Paranavaí

Origem: Curitiba. Saída: 6h30. Destino: Paranavaí. Chegada: 8h35. Dias: terças e quintas.

Origem: Paranavaí. Saída: 9h. Destino: Curitiba. Chegada: 10h45. Dias: terças e quintas.