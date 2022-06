Corintiano é preso por tráfico/roubo em SAP

Na Vila Claro em Santo Antônio da Platina

Nesta noite desta quarta-feira (29), na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina, a Polícia Militar cumpriu mandado judicial.

A PM foi acionada via 190, em que solicitante anônimo relatou que um um indivíduo (25 anos) conduzia carro (Celta prata, escrito Mecânico no vidro) trajando camisa do Corinthians. Era foragido pelo crime de tráfico.

Diante disso, viaturas foram ao endereço e viram o veículo com as características. Dada voz de abordagem, a qual não foi acatada. Empreendendo fuga, bateu contra outro veículo na via, e entrou na residência de parentes.

Feitas buscas, foi localizado e preso, constatado depois que havia dois mandados de prisão em seu desfavor por tráfico de drogas e roubo.

Encaminhado para a 4ªCia da PM para confecção de boletim de ocorrência, e posteriormente entregue ao Departamento Penitenciário de Andirá.

Salienta-se que o veículo GM/Celta foi recolhido ao pátio por possuir pendências administrativas.