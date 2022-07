Convenção do PP definirá sábado os candidatos(vídeo)

Será em Londrina na manhã do próximo sábado

Seis deputados estaduais (Galo, Guto Silva, Luiz Carlos Martins, Maria Victória, Soldado Adriano José e Tião Medeiros e seis deputados federais (Christiane Yared, Evandro Roman, Marco Brasil, Osmar Serraglio, Pedro Lupion e Ricardo Barros), ex-governadora Cida Borghetti, 22 prefeitos, 33 vice-prefeitos e mais de 300 vereadores do PP de todas as regiões do Estado.

Esse o time que participará da Convenção estadual do Progressistas no próximo sábado, dia 23, no Parque de Exposição Ney Braga, Recinto José Garcia Molina, em Londrina. Serão chapas com 31 federais e 55 estaduais, além do concorrente ao Senado, Guto Silva. O Npdiario estará presente.

A escolha da cidade foi uma homenagem que a presidente do partido, deputada estadual Maria Victória Barros, fará ao prefeito londrinense, Marcelo Belinati (os dois, na foto abaixo) e, por extensão, ao interior paranaense.

Um dos candidatos a deputado federal é o ex-prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (foto e vídeo com o líder do governo federal, deputado Ricardo Barros).

“Recebi o convite para representar o nosso Norte Pioneiro como Deputado Federal. Obrigado Deputado Federal e amigo Ricardo Barros pelo reconhecimento do nosso trabalho em Wenceslau Braz. Podemos fazer muito mais por nossa cidade e região com mais investimentos federais principalmente em Saúde e Infraestrutura, criando um ambiente mais favorável para a Geração de Empregos. Com fé em Deus e muita vontade de contribuir com o nosso desenvolvimento, vamos em frente”, afirmou Leonar.