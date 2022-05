Continua interdição da BR-153 em Ibaiti

Carga altamente explosiva causou paralisação; um homem morreu

O capitão Angelino José de Siqueira (foto), comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, informou acidente em torno de 8h50m deste sábado, dia sete, no KM 150 da BR-125 no trecho entre Ibaiti e Ventania.

Perto do rio Laranjinha, um caminhão (placas de Feliz Natal, município de 13.500 do Mato Grosso) carregado com metanol (motorista morreu no local) e uma caminhonete bateram.

Produto altamente tóxico e inflamável, com risco de explosão e incêndio.

A transportadora comunicada, um empresa acionada visando transbordo da carga.

Defesa Civil de Ibaiti e Polícia Rodoviária Federal (Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina) também compareceram assim como o Serviço de Atendimento Médico de Urgência.

Feita área de segurança no local do acidente. Bombeiros fizeram paliativo para esfriar os tanques jogando espuma. Produto perigoso (álcool) derramado (também no acostamento).

Condutor da caminhonete socorrido por terceiros. Sem previsão ainda de liberação.