Conta da campanha de saúde está ativa

Da AFAD (“AMIGOS FAZENDO A DIFERENÇA”)

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Nelson de Camargo (foto) confirmou, na tarde desta segunda-feira, dia 19, que a campanha iniciada neste final de semana, em Santo Antônio da Platina, começa a dar resultados positivos.

“Hoje de manhã, estive pessoalmente no Sicredi e a conta aberta é independente e pertence à Acesap, estando à disposição de quaisquer interessados, temos transparência total. Inclusive, também já tem o Pix na conta”, disse.

A conta é a 27054-6 ( Sicredi ). Agência 0720 . Acesap.

A ideia é auxiliar já quem espera leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), ” a campanha é de toda a comunidade e foi inspirada em exemplos de Curitiba e do interior paulista; vamos arrecadar recursos para adquirir aparelhos e doar para serem destinados aos pacientes em estado grave”, detalha doutora Carla, pediatra carioca radicada na Cidade Joia.

Um dos objetivos é adquirir, entre outros, o capacete Elmo (fotos), que pode realmente evitar a evolução de pacientes com a Covid-19 para quadros de maior gravidade.

“A situação é catastrófica, não há vagas na UTI do Regional, precisamos de mais equipamentos para o Hospital Nossa Senhora da Saúde (atende Santo Antônio da Platina e região), como capacete Elmo, aparelhos de gasometria, máscaras de oxigênio e outros, como forma de estabilizar pacientes. Juntos somos mais fortes”, disse o médico José Mário.

lmo é um capacete de respiração assistida, não-invasivo e mais seguro para profissionais da saúde e pacientes. Criado em abril de 2020 em uma força-tarefa que envolve uma parceria público-privada, o equipamento inovador surgiu como um novo passo para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica por Covid-19.

Envolve toda a cabeça do paciente. Ele é fixado no pescoço com uma base que veda a passagem do ar. Aplica-se um fluxo de gases medicinais com oxigênio (O2) e ar comprimido capaz de gerar uma pressão positiva (acima da pressão atmosférica). Essa pressão ajuda em situações em que o pulmão está com dificuldade de oxigenação. Com esse equipamento, pode-se prevenir o procedimento de intubação e todos os seus efeitos para o paciente.

Na busca por soluções a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em abril/2020 tinha como ponto de partida a produção de um respirador próprio. Foi sugerido então um capacete como já existia o uso em outros países. Os pesquisadores começaram a desenvolver o ELMO, que gera uma pressão positiva em relação a pressão atmosférica e isso ajuda os pacientes com dificuldade de oxigenação é um dispositivo de suporte ventilatório não invasivo. É indicado para pacientes com quadro clínico leve e moderado que precisam de internação e suporte de oxigênio.

Também auxilia casos que começam a evoluir para gravidade, de modo que pode evitar intubação em até 60% dos pacientes. Dr Marcelo Alcântara, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará que esteve junto nesta parceria de desenvolver o Elmo, avaliou o uso e acompanhou a total recuperação dos pacientes testados com a COVID. Em outubro/2020 foi autorizado pela Anvisa.