TOP: Construcasa Bordignon recebe prêmio nacional

Premiada como um dos “Lugares Incríveis para Trabalhar” no Brasil

A Construcasa Bordignon foi reconhecida na 3ª edição do prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar”, realizada pelo UOL (Universo Online) e a FIA (Fundação Instituto de Administração). A Bordignon foi classificada entre as empresas que responderam a pesquisa. O objetivo da honraria é reconhecer empresas que buscam aprimorar a relação com colaboradores e os ambientes de trabalho.

A escolha dos vencedores foi feita com base em uma pesquisa realizada pela FIA FEEX (Employee Experience, Experiência do Funcionário, em Português) que avalia o cotidiano prático dos colaboradores no trabalho, considerando também as políticas e práticas de Gente & Gestão e atuação das lideranças e reconhece as empresas que mais investem em ações saudáveis, agradáveis e produtivas.

A Bordignon opera uma rede de varejo há 55 anos no ramo de materiais para construção. Atualmente, conta com um centro de distribuição, lojas em Quatiguá, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no estado do Paraná, Assis e Ourinhos, em São Paulo.

“Nosso propósito é realizar sonhos e isso vale para os clientes internos e externos. Estamos muito felizes em participar do prêmio, afinal, nossa prioridade sempre foi o bem-estar e o desenvolvimento dos colaboradores”, conta Edina Bordignon de Oliveira (foto), diretora-geral.

Sobre o prêmio – Em 2022, 419 empresas de todo o país se inscreveram na premiação e responderam a um questionário sobre práticas de gestão. Além disso, cerca de 188 mil funcionários dessas instituições responderam perguntas sobre a atuação do CEO (Chief Executive Officer, Diretor-geral, Diretor-executivo, em Português) a satisfação dos funcionários com os serviços de RH (Rercusos Humanos) e o clima organizacional da empresa.

“Estamos felizes, gratos e orgulhosos, e esse prêmio serve como estímulo para que, a cada dia, nos esforcemos no sentido de melhorar nosso trabalho e as relações institucionais e pessoais”, adiciona Edina, ao lado da diretora de RH, Karuana Daineze (foto abaixo).

Essas são as diretrizes seguidas para se chegar ao prêmio:

▪ Os métodos e os procedimentos adotados são transparentes e

simplificados, preservando-se a legitimidade científica e estatística da

pesquisa;

▪ A pesquisa é adequada ao máximo à realidade empresarial brasileira,

sem perder sua perspectiva global;

▪ A metodologia é suscetível a processos periódicos de atualização;

▪ Todos os conteúdos e critérios adotados pela pesquisa se apoiam numa

base teórica sólida e atualizada sobre gestão de pessoas;

▪ A pesquisa segue o mais alto rigor em apuração de informações, isenção

nas análises e confidencialidade de dados.