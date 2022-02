Conheça PMs heróis que salvaram garoto

Adolescente passou crise emocional característica da idade e se encontra em casa se recuperando do drama

Renan Gaudêncio Caldi tem 31 anos, dez anos de corporação, casado, tem um filho.

Cristiano Barbosa Alingheri possui 35 anos e há 14 é integrante da Polícia Militar, tem duas filhas e é casado com Juliana (advogada).

Um homem(cujo primeiro nome é Sérgio) viu algo estranho e avisou a dupla, nas imediações do supermercado Molinis Max, na avenida Frei Guilherme. Na sequência, os dois acabariam salvando a vida de um garoto de 15 anos, que, nervoso, iria se jogar de um viaduto na BR-153(fotos), da altura de cinco metros e 60 centímetros em torno de 20 horas da última terça-feira, dia 22, em Santo Antônio da Platina.

Integram a ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e perceberam o jovem com mochila nas costas, parado sobre o local que liga a Avenida Frei Guilherme Maria com o Centro de Eventos e Hospital Regional do Norte Pioneiro, O adolescente, de camiseta e bermuda, estava do lado externo, sobre o muro de contenção, segurando com apenas uma das mãos no corrimão e olhando absorto para baixo (rodovia).

Na verdade, estava desesperado porque a perna se prendeu e ele não suportava mais segurar pelo braço o seu apoio,

Não estava drogado. Nem embriagado. Apenas triste. Imediatamente, os dois PMs tentaram contato, mas o menino não esboçou reação e continuou a olhar para baixo. Ao identificar que se tratava de uma tentativa de suicídio, tentaram contato verbal por mais uma vez e num momento de distração conseguiram contê-lo e retirar da zona de risco.

Ambos disseram que o menor estava em estado de choque. Os bombeiros e uma conselheira tutelar atenderam a ocorrência. E está tranquilo agora, com a família. É um adolescente normal que poderia ter tido uma ação impulsiva, usual nessa idade, se não fossem os dois policiais.

Na manhã desta quinta-feira, dia 24, os dois conversaram com o Npdiario e recusaram o rótulo de heróis, embora tenham sido, “fizemos nosso trabalho, fomos instrumentos nas mãos de Deus apenas”, comentou Gaudêncio. “O adolescente estava muito nervoso e estávamos na hora e no local certo para ajudá-lo”, assinalou Alingheri.

O fato é que o susto de familiares e amigos já passou, mas a ação dos dois ficará para sempre na memória afetiva de quem reconhece o valor e o coração generoso de profissionais comprometidos como demonstraram ser.

Melhor do que conselho é o exemplo e a dupla orgulha a todos. Que a quase vítima se torne uma pessoa adulta também com o mesmo caráter e personalidade desses dois trabalhadores.