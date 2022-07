Escolha entre as 16 concorrentes será dia 13 de agosto

Confira as 16 candidatas que estarão concorrendo ao posto de Rainha da FrutFest 2022.

A escolha será no dia 13 de agosto, no Clube Caravela com show de Henrique e Moreto. Ingressos a venda no próprio clube.

Será um trabalho difícil para os jurados, pois todas as candidatas estão arrasando em todos os quesitos

Todas as meninas usam brincos da FERNANDA SALLES semijoias, para complementar ainda mais a beleza e delicadeza de cada uma.