Santo Antônio tem mais R$ 12,5 milhões para obras especiais

Obras estruturantes e de alto relevo social iniciarão ainda este ano

Exclusivo: Importante encontro na tarde desta terça-feira, dia 22, na sede da Seil (Secretaria de Infraestrutura e Logística) na avenida Iguaçu, bairro Rebouças, em Curitiba. Reuniu o deputado federal licenciado e secretário Sandro Alex, o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli, o prefeito platinense Professor Zezão, e os secretários municipais de Gabinete, Ditinho Miranda, e de Indústria e Comércio (e agora interinamente também Planejamento), Alexandre Levatti.

Os objetivos principais foram conquistados: A reforma, drenagem, revitalização e modernização das avenidas Oliveira Motta e Palma Rennó, da infraestrutura e asfalto do bairro Alvorada e da retomada do ritmo normal das obras do bairro Aparecidinho lll.

O chefe do executivo de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, e os demais trataram do projeto para obra das avenidas (que possuem o mesmo trajeto e só mudam de nomes) que custará R$ 7,89 milhões, tendo sidos acordados R$ 7 milhões do governo estadual e o restante recursos próprios da prefeitura.

Os R$ 4,5 milhões destinados a pavimentar vias do bairro Parque Alvorada (reivindicação há muitos anos aguardada) e Vila Galvão terão quase R$ 1 milhão dos cofres platinenses(R$ 982.321,58). Na Galvão, dinheiro será utilizado em quatro vias urbanas , com serviços de terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. As vias contempladas serão: rua Hercílio Custodio (entre a rua Luís Franciscon e a rua Ana Maria da Silva), rua José Gonçalves da Silva (entre a rua Edgard Vieira de Azevedo Filho e a rua Ana Maria da Silva), rua Edgar Vieira de Azevedo (entre a rua Hercílio Custódio e a rua José Gonçalves da Silva) e a rua Ana Maria da Silva (entre a rua Hercílio Custódio e a rua José Gonçalves da Silva).