Confirmados os eventos em Santo Antônio e Jacaré

Na manhã e tarde da próxima quinta-feira na Casa da Cultura e no prédio do PDE

O coordenador e o assessor da Casa Civil, Juarez Leal Daio e Cassiano Tomaz Salvador, a secretária-executiva da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Michelle Naide (representando o presidente Hiroshi Kubo), o vice-prefeito de Santo Antônio da Platina, Chico da Aramon, e o secretário municipal de Obras, Everton José Panegada, visitaram o Npdiario, neste fim de semana,

Na ocasião, confirmaram os dois eventos que serão realizados na próxima quinta-feira, dia 16, na Casa da Cultura Platinense e no prédio do PDE( Programa de Desenvolvimento Educacional0) ao lado da UENP de Jacarezinho. A organização é das prefeituras dos dois municípios e do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho.

A presença do Chefe da Casa Civil, Guto Silva, chegou a ser aguardada, mas ele tem uma reunião com o governador e outros secretários no mesmo dia. Também o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli, já tinha agendado compromisso em Assaí.

Haverá, entre outras iniciativas, homenagens aos estudantes do “Ganhando o Mundo”: Maria Clara Forastieri (Colégio Estadual João Marques da Silveira /Quatiguá), Lucas Zansavio Pereira( Escola Estadual Cívico Militar João da Rocha Chueiri/Ribeirão Claro), Caroline Maria da Silva Baptista(que venceu pela Escola Santa Terezinha, mas que está hoje em outro estabelecimento de ensino) de Santo Antônio da Platina) e Kaio Vitor de Souza Santos(Colégio Estadual Stella Maris/Andirá).

O Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo foi criado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) para ofertar a estudantes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná formação acadêmica em instituições de ensino estrangeiras, que ofereçam curso equivalente ao Ensino Médio no Brasil.

Os objetivos do programa são:

ampliar o repertório cultural e acadêmico;

permitir a vivência e experiência na realidade de outros países;

consolidar uma rede de jovens líderes que atuarão nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná e;

potencializar o desenvolvimento da autonomia, bem como aperfeiçoar o idioma da Língua Inglesa.

PDE é uma política pública de Estado que estabelece o diálogo entre os professores do ensino superior e os da educação básica, através de atividades teórico-práticas orientadas, tendo como resultado a produção de conhecimento e mudanças qualitativas na prática escolar da escola pública paranaense.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario