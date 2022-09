Confirmadas exibições de Bolosfofos domingo

Apenas R$ 15 adultos e R$ 10 crianças até sábado; na bilheteria domingo R$ 20 e R$ 10

Anderson Lúcio, produtor e apresentador do show “Bolosfofos” visitou o Npdiario nesta terça-feira, dia 13, em Santo Antônio da Platina.

Estava acompanhado da esposa. Giovana, e do filho.

Ele agradeceu o portal e também as rádios Vale do Sol e Difusora pelo apoio cultural ao espetáculo.

Você já ouviu o Funk do Pão de Queijo, certo? Pois então, os Bolofofos, formados pela coelhinha Bunny, o leãozinho Rick, a gatinha Sophie, o povinho Pow e o bebê corujinha Pipi que conquistaram fãs de todas as idades estarão ao vivo no Norte Pioneiro.

Serão apenas duas sessões (15 e 17 horas)no próximo domingo, dia 18, na Casa da Cultura Platinense, na avenida Oliveira Motta.

Diversão e músicas animadas fazem parte da obra musical de Bolofofos. Com ritmos da cultura pop e humor inteligente, entretém de maneira bem-humorada situações e emoções do dia a dia.