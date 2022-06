Tradicional evento será na quadra da igreja Matriz

Em julho, nos dias 01, 02 e 03 a Festa do Milho atrairá milhares de pessoas em Santo Antônio da Platina.

Será na quadra da Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua.

Confira as delícias que serão vendidas no local com destinação beneficente.