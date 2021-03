Veja programação da Semana Santa

Mantidas as celebrações presenciais com apenas 15 % de fiéis

Coração do Ano Litúrgico, o o Tríduo Pascal celebra os mistérios centrais da fé cristã: a paixão-morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus Cristo.

Novamente esta Semana Maior, a Semana Santa, é celebrada no contexto da pandemia da Covid-19, que desde o ano passado obriga a elaborar e adotar normas e práticas de segurança sanitárias que busquem garantir a defesa e a conservação da vida dos fiéis, pelo cuidado com a não disseminação do vírus nas celebrações litúrgicas.

Visando a não aglomeração de fiéis e, consequentemente, não possibilitando possíveis riscos à saúde pública, estão mantidas as celebrações presenciais com 15 %, com a quantidade de 100 pessoas por celebração.