Programação de Natal de S.Antônio

Evento inicia na próxima semana e terá tenda cultural e Casa do Papai Noel

A prefeitura de Santo Antônio da Platina abre nesta semana a programação de Natal de 2021. Serão seis dias de atrações na praça Frei Cristóvão (praça da Matriz) a partir das 20 horas com apresentações musicais, teatro e a tradicional Casa do Papai Noel.

A abertura será no dia dez de dezembro, sexta-feira, com a chegada do Bom Velhinho junto com o grupo Guardiões do Asfalto. No mesmo dia, a Cia Blackout de Teatro apresenta a peça “Onde está o Natal”, na Tenda Cultural, palco que será montado em frente ao coreto.

No dia 14 da semana que vem, terça-feira, marcada a apresentação da peça musical “A Fantástica Fábrica de Natal”, do Studio Arte em Dança. No dia 16 de dezembro se exibirá o coral do Projeto Boia Fria e no dia 18 o humorista Edson Farias.

No dia 19 de dezembro o show é do Palhaço Sapequinha e o cantor Antenor Oliveira encerra as atrações da Tenda Cultural no dia 22 de dezembro.

A casa do Papai Noel estará aberta no coreto para a visita das crianças logo após as apresentações . A organização das atrações é feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico junto com o Departamento Municipal de Indústria e Comércio.