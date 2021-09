Siqueira: condutor embriagado é preso

Embriaguez ao volante causa prejuízos materiais e transtornos

Acidente no sentido crescente nas rodovias estaduais 424 (Salto do Itararé) e 092 (Entroncamento) e decrescente na 092 (Quatiguá-Siqueira Campos) aconteceu às 19h15m de sexta-feira, dia 24, e envolveu três veículos.

O VW/Voyage GL (placas de São Bernardo do Campo/SP) colidiu contra a Honda/HR CVT (placa de SC) e a Scania/P 340 (placas de Rio Negrinho/SC).

Após a batida, o motorista do carro (43 anos) tentou se evadir do local sendo abordado alguns metros adiante. Todos os envolvidos (34 e 55 anos respectivamente) deslocaram-se para onde ele estava, visivelmente bêbado (1,54 mg/l).

Colhidas declarações e realizados testes de etilômetro , os dois primeiros não tinham ingerido álcool e o do Voyage resultou positivo. sendo preso em flagrante e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil siqueirense.

O crime é descrito no Art. 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro): Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool(…) com penas de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação.

Ninguém se feriu.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.