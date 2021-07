Condutor de carreta vira refém em Ibaiti

Vítima permaneceu em cativeiro e só ganhou a liberdade na madrugada desta quarta-feira

Um caminhoneiro foi tomado de refém por uma dupla de elementos armados e teve a carreta roubada na BR-153 em Ibaiti nesta terça-feira (20).

Por volta das 19h45m desta terça-feira, dia 20, a vítima conduzia sua Scania R 440 A6X2 com 40 toneladas de adubo, pela-BR-153 sentido Ibaiti, cuja carga seria entregue na Cooperativa Integrada quando a cerca de dois KM da pedreira em trecho de curva, estava lento. Dois indivíduos conseguiram subir na porta do veículo e um deles bateu com um revólver na janela e o rendeu.

Assim, um bandido assumiu a direção e ele ficou de refém na cabine.

Depois, sem ferimentos físicos, o levaram para um casa transformada em cativeiro no meio do mato, onde teria passado a noite e permanecido até aproximadamente 04h30min, quando o libertaram na BR-153, sentido Santo Antônio da platina.

A PM localizou o cavalo de sua carreta abandonado às margens da rodovia em frente a um posto de combustíveis, aberto e com as chaves na ignição.