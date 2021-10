Concurso premia cafés especiais

A 9ª Edição tem 14 amostras selecionadas para a final

A 9ª Edição do Concurso de Cafés Especiais do Norte Pioneiro vai premiar, durante a Ficafé 2021, os melhores grãos selecionados da região. Degustadores fizeram a avaliação nesta semana e o resultado será divulgado durante a feira, com expectativa de grande projeção em âmbito nacional para os vencedores.

Apesar das condições climáticas adversas enfrentadas pelos cafeicultores neste ano, a qualidade do café especial do Norte Pioneiro foi mantida. Após 68 inscrições de amostras de diversos municípios produtores da região, foram 25 pré selecionados e 14 levados para a disputa final.

Destes finalistas, são cinco do tipo natural e outros nove cereja descascado, avaliados criteriosamente pelos jurados, todos especialistas na área, que definirão os vencedores do concurso deste ano. Os cafés selecionados para a final vêm dos municípios de Congonhinhas, Japira, Joaquim Távora, Pinhalão e Tomazina.

“Apesar das dificuldades que o clima causou neste ano, o que reduziu um pouco o número de participantes, a qualidade em si do café está mantida, e garantimos que o mesmo nível que tivemos nos concursos anteriores, temos agora”, pontua o consultor credenciado ao Sebrae/PR e engenheiro agrônomo, Guilherme Salomão.

E a fala de Guilherme é respaldada pelos especialistas que participaram do concurso como jurados. “A gente encontrou cafés excepcionais no Norte Pioneiro. Tivemos motes de caramelo, chocolate, florais, um sabor muito intenso. Só temos que dar os parabéns aos produtores pela qualidade do café”, avalia Carlos Eduardo Alves.

“Encontramos cafés com padrão de qualidade muito bom. Cafés frutados, florais, muito caramelo, muito doce. Quero parabenizar os produtores que trabalharam muito bem em um ano de tanta adversidade, com geada, seca, e conseguiram entregar lotes incríveis”, elogia a também jurada Ceres Trindade Oliveira Santos.

Para Odemir Capello, consultor do Sebrae/PR, o concurso coloca ainda mais em evidência o já reconhecido café especial da região e premia o trabalho dos produtores realizado durante o ano. “Ano a ano temos uma grande projeção trazida ao café da região pela Ficafé e o concurso de cafés especiais é um bônus nisso tudo, dando aos premiados uma visibilidade muito grande e abrindo excelentes oportunidades de negócio”.

Após a divulgação dos vencedores do concurso, durante a Ficafé 2021 será realizado um leilão dos lotes premiados. Já está definido que os lances mínimos serão de R$ 1.650 a saca.

REALIZAÇÃO – O Concurso de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná é organizado pela ACENPP (Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná) e COCENPP(Cooperativas de Cafés Especiais e Certificados do Norte Pioneiro do Paraná), com apoio do Sebrae/PR, fazendo parte da programação da Ficafé 2021, que acontece virtualmente de 27 a 29 de outubro, mobilizando centenas de produtores da região além de cafeterias, torrefadoras, cooffe lovers, indústria agro e representantes de toda rede cafeeira do Brasil e até do exterior(Reportagem: Lucas Aleixo).