Concurso elege Rainha da Efapi (vídeo)

Concurso será realizado na Casa da Cultura

Será realizado neste sábado (06) o concurso para eleição da Rainha da Efapi 2022. Serão 27 candidatas disputando o título de Rainha, Madrinha, 1° Princesa, 2° Princesa e Garota Simpatia. O evento será na Casa da Cultura Platinense (foto), a partir das 19 horas com entrada gratuita.

A iniciativa é da prefeitura, através da Comissão Organizadora de Eventos Municipais e Departamento de Cultura. Nesta edição especial em comemoração ao aniversário de 108 anos de Santo Antônio da Platina, o título de Rainha será dado pela primeira vez a uma representante platinense. Nas edições anteriores, o título para as meninas do município era de anfitriã e o título de rainha era dedicado a meninas de outras cidades da região.

Baile da Efapi – Após o concurso na Casa da Cultura, será realizado o Baile da Rainha no centro de eventos da Efapi com show da Banda Jair Super Cap. A organização é da Sociedade Rural do Norte Pioneiro em parceria com a prefeitura. Os ingressos estarão disponíveis ainda neste sábado na portaria da Rádio Vale do Sol FM, na loja Juliana Prado e na sede da Sociedade Rural, além da venda na entrada do recinto no início do baile, a partir das 22 horas.

