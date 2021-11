Concurso: ‘Brilha Siqueira Campos’

A praça será o centro da programação festiva natalina

Siqueira Campos já se prepara para a programação festiva de Natal, com corais, dança, presépios, decoração dos prédios públicos, a nossa Praça será o grande centro do Natal Brilha Siqueira Campos, ficando toda decorada e com atrações natalinas. Ainda para este ano a Prefeitura, junto da ACISC e do Rotary Club, vai realizar o Concurso de Decoração natalina Brilha Siqueira Campos.

Quanto aos critérios de avaliação do concurso:

Será feita por comissão do Rotary Club, para residências, e dos Comércios será feita por comissão da ACISC.

Um natal com mais participação da população é um dos objetivos da atual gestão. E desta vez, para participar é muito simples: basta enfeitar sua casa ou comércio. A comissão avaliadora irá percorrer toda cidade a partir do meio de dezembro.