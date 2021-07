Concluído livro sobre saúde em SAP

Cirurgião Luciano Dias dos Reis produziu obra com pesquisa histórica e expertise pessoal

O médico Luciano Dias de Oliveira Reis informou, na tarde desta terça-feira, dia seis, ter concluído seu livro “Medicina Platinense no Século XX”.

Foi durante anúncios na rádio Difusora Platinense, no programa de Antônio Jacob, e na Vale do Sol FM, no horário de Celimar de Oliveira, em Santo Antônio da Platina. Alexandre Marques Guimarães Neto e Valcir Machado participaram de ambas as entrevistas (fotos).

É uma obra documental e a narrativa, com ampla pesquisa histórica, e traz os bastidores principalmente do Hospital Nossa Senhora da Saúde (foto atual), cuja fundação foi em seis de julho de 1943, na época do primeiro governo de Getúlio Vargas.

São citados diversos médicos como Renato Borges de Macedo, Alício Dias dos Reis, Mário Giovanetti, Jamidas Antunes, Edson Bardal, Hélio Lechinewski etc. Relata os doadores, a luta de mulheres, contexto social e situações políticas num ritmo ágil e cronológico e com muitas fotografias da época.

Dr.Luciano citou o provérbio em latim Verba volant, scripta manent , traduzido literalmente como “palavras faladas voam para longe, palavras escritas permanecem” ou “as palavras voam, os escritos ficam”.

O cirurgião é platinense formado em Medicina pela Universidade Católica do Paraná em 1977.

Casado com Ieda, tem três filhas, um filho, além de netos. Foi diretor clínico do Hospital Nossa Senhora da Saúde várias vezes.

Fez Residência em cirurgia na Leeds General Infirmary, na Inglaterra entre 1978 e 1981.

Recebeu o título de Cidadão Emérito do CBC (Colégio Brasileiro de Cirurgiões/Capítulo Paraná), em cerimônia na Associação Médica do Paraná, em Curitiba. Foi presidente da câmara de vereadores de Santo Antônio da Platina.

O pai foi prefeito, e também médico, assim como os dois irmãos, Marciano e Adriano.

O livro está no hospital para ser vendido com toda a renda revertida para a própria unidade de saúde.

O lançamento oficial será – se a pandemia permitir – no dia 20 de agosto.