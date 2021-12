Comunidade “Proclamai” promove Bazar

Até o próximo sábado sempre iniciando às nove horas na quadra da Matriz platinense

Nesta semana até sexta-feira, dia dez, entre nove horas até 19h30m e sábado, dia 11, das nove às 13 horas. a Comunidade Católica Proclamai realiza seu tradicional Mega Bazar de Natal, na quadra da Igreja Matriz, centro, bem perto da Praça Frei Cristóvão, em Santo Antônio da Platina.

Com preços a partir de R$ 2,00 em banca, estão sendo ofertados produtos novos, seminovos e usados, como roupas masculinas (camisetas, camisa social, camisas polo, jeans, jaquetas e bonés); roupas femininas (vestidos sociais e de festa, saias, calças legging e jeans variadas, blusas sociais, camisetes, shorts e bermudas jeans destroyed; roupas infantis para todas as idades e também para adolescentes; roupinhas de bebê (todas as fases); sandálias, sapatilhas, botas, tênis, chinelos, sapatos masculinos em couro; cama, mesa e banho (toalhas, lençóis, cortinas, panos de prato, cobertores); acessórios em geral, bolsas, bijuterias; artesanatos; doces e outras variedades.

Os pagamentos deverão ser feitos em dinheiro ou transferência via Pix e toda a arrecadação será revertida para as obras sociais realizadas pela entidade no Bairro Aparecidinho II. A instituição recebe doações durante a iniciativa e agradece a quem puder colaborar.

Mais informações, se necessárias, pelo celular (43) 99676—8659 com a irmã Estela (foto) , que junto com a irmã Edna e a voluntária Adriana são as responsáveis.

“Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura” (Marcos 16:15).