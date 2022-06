Comitiva participa de feiras de produtos orgânicos e naturais

Com organização do Sebrae/PR, cerca de 150 a 160 produtores, lideranças e representantes de empresas da região do segmento agro estarão presentes

Visibilidade, parcerias e conhecimento técnico. É em busca de ampliar esses quesitos que uma comitiva do Norte Pioneiro, organizada pelo Sebrae/PR, participa nesta semana de duas importantes feiras de produtores em São Paulo: Bio Brazil Fair e Naturaltech.

Serão cerca de 150 a 160 pessoas da região, entre produtores, lideranças e representantes de empresas do segmento agro que estarão presentes nos eventos, referências nacionais em termos de produção de orgânicos e produtos naturais.

De acordo com o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, a participação regional nestes eventos contribui diretamente para o fortalecimento dos projetos de transformar o Norte Pioneiro em referência de produtos diferenciados.

“Temos projetos consistentes nesse processo de transformação do Norte Pioneiro em uma região produtora de produtos diferenciados e a participação nesses eventos vem para somar, trazer mais conhecimento, proporcionar novas parcerias e sempre levar o nome da região para outros ambientes”, pontua Odemir.

EVENTOS – O mercado de orgânicos e produtos naturais em geral é uma atividade emergente e com cifras milionárias. Neste contexto, tanto Bio Brazil Fair quanto Naturaltech são dois dos maiores eventos da cadeia na América Latina, atraindo milhares de expositores e clientes anualmente a São Paulo.

As feiras, além de expor produtos, também debate novas ideias e tendências do mercado com relação ao segmento, podendo despertar a atenção de produtores para oportunidades futuras ou possíveis mudanças de comportamento do público consumidor.

Com relação ao público, os eventos costumam atrair muito mais que apenas simpatizantes, sendo frequentada por um grande número de profissionais da área de saúde, toda rede alimentícia (desde hipermercados atacadistas até restaurantes e lanchonetes), público universitário, entidades diversas, representantes de órgãos do governo e, claro, o consumidor.

Legenda: Sebrae atua junto a produtores de produtos diferenciados no Norte Pioneiro

* Lucas Aleixo, especial para o SRI (Sistema Regional de Inovação) Norte Pioneiro