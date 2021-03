Comissionados da prefeitura de Jacarezinho reforçam fiscalização

Escala possibilitará mais efetividade aos plantões da Vigilância Sanitária

O município de Jacarezinho publicou quinta-feira (25) um decreto municipal designando ocupantes de cargos em comissão para reforçar a fiscalização da Vigilância Sanitária em relação às medidas restritivas de circulação da população e a realização de eventos particulares, bem como o cumprimento dos protocolos de cuidados do comércio, bancos e outros estabelecimentos. A medida visa reduzir o número de casos de contaminação pelo Covid-19 e, desta forma, evitar o colapso no atendimento aos pacientes que procuram tratamento.

Em reunião realizada na tarde de quarta-feira (24), o secretário de Saúde, João Luccas Thabet Venturini, acompanhado do Procurador Jurídico Henry Willian Durval, promoveu uma reunião com cerca de 15 membros da administração municipal solicitando apoio à medida, de caráter temporário.

Foram selecionadas pessoas do sexo masculino, apenas, e informado que não haverá pagamentos adicionais, nem vacinação antecipada em virtude desse serviço extraordinário. Todos deverão continuar com suas atribuições normalmente, e de acordo com uma escala preestabelecida, acompanhar os servidores da Vigilância Sanitária nas suas rondas e fiscalizações nos períodos noturno e nos finais de semana, quando aumenta o número de denúncias. Multas aos infratores



Para o Diretor de Vigilância Sanitária, Edemílson Gomes da Silva, essa é a forma encontrada e considerada mais eficaz para prevenir a transmissão do coronavírus. “Temos feito visitas, orientado, e muitos voltam a descumprir os protocolos assim que viramos as costas. Acreditamos que com a multa haverá maior respeito”, considera.

Em paralelo ao aperto na fiscalização, a Procuradoria Jurídica do Município está elaborando um projeto de lei instituindo multas às pessoas ou empresas que descumpram os decretos relativos aos protocolos da Saúde. A medida já havia sido adotada via decreto, mas houve o entendimento de que o meio adequado seria pela aprovação de uma lei pela Câmara Municipal. Para o Diretor de Vigilância Sanitária, Edemílson Gomes da Silva, essa é a forma encontrada e considerada mais eficaz para prevenir a transmissão do coronavírus. "Temos feito visitas, orientado, e muitos voltam a descumprir os protocolos assim que viramos as costas. Acreditamos que com a multa haverá maior respeito", considera. O projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal tão logo esteja concluído, e a ideia é solicitar a realização de sessões extraordinárias para que seja aprovado em curto espaço de tempo. Vacinação

O prefeito Marcelo Palhares (foto) tem feito o possível para agilizar o mais rapidamente possível a ampliação do número de pessoas vacinadas. Um dos esforços, em conjunto com outros municípios congregados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), é a aquisição de vacinas. Enquanto esse acordo não é finalizado, sexta-feira (26) e sábado haverá vacinação para pessoas com 70 anos ou mais.

O horário da vacinação vai das 8h30 às 15 horas, em dois locais – Rua 2 de Abril, próximo ao SESC/SENAC, e Rua Castelo Branco, 987, no Parque Bela Vista, em frente ao Posto de Saúde. Solicita-se aos interessados que compareçam munidos da carteirinha de vacinação e CPF. A vacinação será feita no sistema Drive Thru (dentro dos veículos).

As pessoas que não possuem meio de locomoção deverão aguardar comunicado com as datas de vacinação nos postos de saúde dos bairros onde residem. A realização do Drive Thru visa evitar contato entre as pessoas a aglomerações, além de proporcionar maior rapidez na vacinação.

