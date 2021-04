Comerciária falece de Covid hoje

Óbito ocorreu após 20 dias de UTI no Regional

Rosa Inês Geraldo (fotos), 56 anos, faleceu às 5h45m desta segunda-feira, dia 6, na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, onde estava há 22 dias.

A comerciária era irmã do Cláudio e da Ineide e trabalhava com eles no restaurante, quase em frente da Caixa Econômica Federal, no centro de Santo Antônio.

Só que residia em Jacarezinho, e por isso o óbito será contabilizado para aquela vizinha cidade.

Deixou o marido, Marcos Lopes.