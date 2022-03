Comerciante vítima de furto e extorsão (vídeo)

Após o furto, outro criminoso entrou no circuito alegando estar com a mini-moto e disposto a entregá-la por pouco dinheiro, mas houve a percepção do iminente golpe

Um marginal planejou e executou um furto qualificado às 3h17m da madrugada desta segunda-feira, dia 14, na esquina das ruas Coronel Capucho e 19 de Dezembro na “Uma Roda Motopeças”, no centro de Santo Antônio da Platina. Quebrou com uma marreta o vidro da vitrine do estabelecimento e fugiu levando uma mini-moto (vídeo).

Na imagem registrada por uma câmera de segurança é possível ver a ação do ladrão. O Fiat Palio foi localizado abandonado depois na rua Dário Vilela Bitencourt, Vila Ribeiro.

E pela manhã, um outro indivíduo telefonou para o dono e ofereceu a “devolução” do veículo mediante pagamento. Na verdade, era uma tentativa de golpe, pois não era o mesmo vagabundo da madrugada e nem seu comparsa.

O segundo elemento soube do furto porque viu em rede social a notícia. Assim, com tom ameaçador, se fazendo passar pelo ladrão, tenta convencer a vítima, Fábio Brito (que também é piloto de Veloocross e Motocross) a agendar um encontro pessoal para a pretensa entrega da mini moto, mas só após pagamento antecipado. Fabinho, conforme relatou ao Npdiario, foi ameaçado novamente, porém desconfiou da fraude e não concordou.

O caso foi levado para Rafael Guimarães, titular da 38ª Regional de Polícia Civil que também percebeu tratar-se de um criminoso “oportunista”.

A mini moto é de cor laranja , igual a essa na foto abaixo .

Se alguém souber mais informações, favor contatar a polícia. O sigilo será mantido. O delegado lembra que, se alguém comprar a mini-moto, obviamente por um valor muito inferior, poderá ser indiciado por receptação (A Reportagem contou com a colaboração de Henrique Silva/Vale do Sol FM).