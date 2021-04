Começa vacina contra a gripe

“Estamos trabalhando com duas campanhas simultaneamente, contra a Covid-19, já em andamento, e agora contra a Influenza. O Paraná tem expertise em vacinação e conta com uma rede com 1.850 salas de vacina”, afirma o secretário de Saúde, Beto Preto, “com mais pessoas vacinadas contra a gripe o diagnóstico médico para outras doenças respiratórias será facilitado”, explica o secretário.