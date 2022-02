Começa Super Copa Pro Tork Integração de Velocross 2022

No Centro de Treinamento Tabatinga na cidade de Contenda

Será dada a largada da Super Copa Pro Tork Integração de Velocross neste fim de semana, dias 12 e 13 de fevereiro, no Centro de Treinamento Tabatinga, na cidade de Contenda (PR). E como já é tradição no evento, no sábado acontecerá um promocional de motocross.

Além de patrocinar a competição, a maior fabricante de motopeças da América Latina estará no gate com Matheus Zerbatto – MX1, Alex Júnior – VX1 e 250cc Pró, Jocimar Ferreira – Força Livre Nacional, Paulo Stedile – VX3 Especial e VX4 Especial e Marcio Lago – VX3 Nacional, VX4 Nacional, VX3 Especial e VX4 Especial.

No sábado, a programação na pista inicia com os primeiros treinos a partir das 10h. Já no domingo, os atletas retornam para o warm up às oito horas, seguindo com a realização de diversas baterias ao longo do dia. Vale a pena prestigiar, o ingresso na bilheteria custa R$ 20.

Serviço: Super Copa Pro Tork Integração de Velocross

Etapa: Abertura

Data: 12 e 13 de fevereiro

Onde: CT Tabatinga – Contenda (PR)

Ingresso: R$ 20

Inscrições antecipadas: eventos.sportbay.com.br



A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.