Norte Pioneiro inicia o plantio de soja

Produção estimada de 670 mil toneladas vai render R$ 1,78 bilhão

Segundo Franc Rom de Oliveira, do Departamento de Economia Rural (Deral), do Núcleo Regional de Jacarezinho da Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento), no Paraná o calendário de semeadura de soja referente a safra 2021/2122, conforme Portaria n. 389 de 1 de setembro de 2021 do Ministério da Agricultura, estabelece o período de setembro até 31 de janeiro de 2022.