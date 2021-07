Começa filmagem de superprodução

Pro Tork em Siqueira Campos será sede do maior filme de ação de todos os tempos

O filme Tração, primeira obra cinematográfica a abordar o universo das competições sobre duas rodas no Brasil, escolheu o Centro de Treinamento Pro Tork para rodar algumas de suas mais importantes cenas. O conceituado e aclamado elenco se reúne em Siqueira Campos visando as gravações neste final de semana. Na noite desta sexta-feira, dia 23, o diretor-presidente da multinacional, Marlon Bonilha, comandou reunião com o diretor, ator e produtor executivo da obra, André Luís Camargo, Gustavo Silva, marketing da gigante, e o jornalista Valcir Machado, diretor do npdiario, veículo oficialmente escolhido para liderar a veiculação pública de todos os detalhes da iniciativa, que será apresentada em todo o mundo ( através de mailing que ultrapassa 37 milhões de contatos em 61 países com os quais o grupo faz negócios).

Patrocinador Master, a Pro Tork disponibilizou seu estúdio da Sportbay e seu moderno Centro de Treinamento em Siqueira Campos, além de locações na sede e uma em Santo Antônio da Platina.

A pista é considerada uma das melhores do país. A maior fabricante de motopeças da América Latina investe, junto com outros parceiros, milhões de reais no filme, já acordado com distribuidoras nos Estados Unidos e Europa Ocidental, neste primeiro momento.

Em Siqueira Campos, serão gravados momentos de destaque de diversas etapas do roteiro. O principal deles é o “Motoatlhon”, uma competição inédita criada pelo excêntrico milionário DiMello, interpretado pelo ator Nelson Freitas.

Fiuk (ex-BBB), Marcos Pasquim, Mauricio Meirelles, André Ramiro, Paola Rodrigues, Bruna Altieri, entre outros artistas, também participarão no set de filmagem. Elenco e dublês utilizarão os equipamentos de proteção da Pro Tork em todas as cenas de ação.

A ideia é lançar o filme nos cinemas físicos e no streaming em abril de 2022.

O Centro de Treinamento, que já foi palco dos principais campeonatos nacionais de motocross e recebeu os maiores competidores do país e também destaques do exterior, passou por uma reforma completa para brilhar na tela. Com uma estratégia de marketing agressiva, a Pro Tork investe sempre com força para fomentar o esporte de todas as formas e o cinema agora integra ações da empresa (já está em fase embrionário outro roteiro).

Para o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha (foto), essa é uma grande oportunidade de difundir o motociclismo. “Um dos objetivos do filme é de humanizar as modalidades, pilotos e tudo que gira em torno do esporte a motor. Não é todo dia que temos duas rodas no cinema, fiz questão de participar, pois acredito muito no projeto. Será um sucesso”, afirma.

Nos próximos dias será tornado público o que interessa no filme: entrevistas com atores e atrizes, os equipamentos, a história ( sem spoiler, claro) etc.

Sobre a Pro Tork: É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.