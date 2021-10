Começa Feira dos Cafés Especiais

A região produz em média 800 mil sacas por ano

A 14ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) começa na próxima quarta-feira (27), a partir das 9 horas, e se estende até a noite de 29 de outubro, com uma programação que vai da produção de cafés especiais e com Indicação Geográfica (IG) e oficinas para coffee lovers (amantes do café), até conteúdos sobre produtos certificados, fruticultura, agroindústria familiar e alimentos orgânicos.

Os conteúdos serão disponibilizados por meio de uma plataforma 100% digital e aplicativo. As inscrições e o cadastro para acesso às palestras e oficinas podem ser feitos, gratuitamente, aqui. O Norte Pioneiro concentra cerca de 3 mil produtores de café do tipo arábica.

A região produz, em média, 800 mil sacas, anualmente. Aproximadamente 150 cafeicultores cooperados trabalham no cultivo de grãos especiais, sem contar aqueles que ainda não estão vinculados à cooperativa, mas que, influenciados pelo trabalho feito na região, também dedicam parte da produção aos cafés especiais. A feira é voltada para produtores rurais, profissionais do agronegócio, empresas, torrefações, cafeterias, compradores nacionais e internacionais, e amantes da bebida.

Neste ano, a programação para os cafeicultores aborda planejamento anual e gestão da propriedade cafeeira; agricultura 4G na cafeicultura moderna, uso de drones e vants; mercado de cafés especiais; energias renováveis nas propriedades; produção de café com sustentabilidade; evolução e aspectos técnicos de regulagem de colhedoras de café; plantio de café sem sustos e irrigação por gotejamento; o papel da mulher na cadeia do café especial; café especial do pé à xícara; uso racional de fertilizantes na nutrição e qualidade do café; poda do café e produtividade.

A Ficafé também terá oficinas voltadas especialmente aos coffee lovers, ou amantes do café. Os interessados na bebida poderão aprender coquetéis à base de café, modular sabores durante a torra, melhorar a dinâmica de uma cafeteria, conhecer os sabores e aromas dos cafés do norte pioneiro do Paraná, entender as fases da torra e metodologia dos três pilares, e os padrões de torra.

Ainda dentro da temática cafeicultura, a feira trará os resultados do leilão de cafés especiais e a premiação dos ganhadores da 9ª edição do Concurso Sabores do Norte Pioneiro.

A grade também traz palestras específicas para mulheres que atuam na produção e gestão de propriedades cafeeiras, e conteúdos relacionados à fruticultura, especificamente para a produção de maracujá, abacaxi, goiaba e morango. Temáticas como gastronomia, turismo, casos de sucesso em produção orgânica, panorama regional da agroindústria familiar, protagonismo feminino e liderança da mulher nas propriedades rurais também fazem parte da programação.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, lembra que a Ficafé, criada em 2007, inicialmente voltada para a produção de cafés especiais, hoje traz uma programação mais ampla, com foco em produtos diferenciados, com IG, certificados e orgânicos.

“O objetivo é gerar desenvolvimento para o Norte Pioneiro a partir dos produtos diferenciados. No formato digital, conseguimos ampliar o evento e chegar a várias partes do mundo”, conta.

Uma das novidades de 2021 é a participação da influenciadora Angelica Lebante, que vai percorrer o circuito de cafés da região e trazer muito conteúdo para os coffee lovers, ou seja, consumidores finais da bebida.

Para o presidente da Acenpp, Claudinei de Carvalho Nunes, a vantagem de ser 100% online é que os interessados podem acompanhar os conteúdos durante a feira e também depois, já que as palestras ficam gravadas e disponibilizadas por um período.

“Nem todo produtor consegue participar ao vivo, pois às vezes a feira coincide com a colheita do café”, explica. Segundo ele, a expectativa é que o evento atinja um público maior neste ano. “Para conseguir mais produtividade precisamos nos atualizar, entender o mercado, então, os conteúdos da Ficafé são muito enriquecedores”, afirma.

O presidente da Cocenpp, Paulo José Frasquetti, confirma a boa expectativa de público para 2021 e lembra que, de forma online, a Ficafé tem um ganho importante em visibilidade e pode chegar a produtores e interessados no mercado cafeeiro de todo o país.

“No ano passado, tivemos muitas participações de pessoas de outros países também”, conta. Apesar da geada que atingiu muitas propriedades cafeeiras do Norte Pioneiro neste ano, a perspectiva para o concurso, segundo ele, é boa. O gerente regional do IDR-PR de Santo Antônio da Platina, Mauricio Castro Alves, diz que a programação deste ano foi ampliada na área de fruticultura, olericultura e produção orgânica.

“Estamos com muita inovação e coisas novas para apresentar, como a trilha de turismo dos cafés especiais das mulheres, o programa Renovar, do governo do Paraná, com subvenção para a implantação de energia fotovoltaica no campo”, cita. Também terá conteúdos sobre produtos diferenciados para o agricultor familiar agregar valor na propriedade e muitos cases de sucesso.

Realização: A 14ª edição da Ficafé é uma realização do Sebrae/PR, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Cooperativa dos Produtores de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-PR) e Prefeitura de Jacarezinho. A feira conta com o apoio do Sindicato dos Corretores de Café no Estado do Paraná (Sincafé), Fecomércio PR, Senac, Associação das Mulheres do Café do Norte Pioneiro do Paraná (Amucafé), Probat, Leogap, Bunn.