Apae inicia domingo PSS para candidatos

O Processo Seletivo Simplificado para trabalhar na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (fotos) será realizado a partir de domingo em Santo Antônio da Platina.

A comissão responsável pela fiscalização divulgou que, devido à pandemia, haverá divisão nos horários da prova, de acordo com o cargo escolhido.

Contudo, todas serão realizadas no mesmo local, na Fanorpi (Faculdade do Norte Pioneiro), localizada no Parque de Exposições, BR 153, km 40.

Veja abaixo o cronograma:

Dia 16, domingo – 8h30m

• Assistente Social;

• Psicóloga;

• Professor.

Dia 16, domingo – 13h30m

• Auxiliar Administrativo.

Dia 23, domingo – 8h30m

• Atendente;

• Serviços Gerais.