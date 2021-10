Começa Adventure Base Camp KTM

Pro Tork e Sportbay recebem amantes de big trail em Siqueira Campos

Pro Tork e Sportbay, maior fabricante de motopeças e primeiro Marketplace duas rodas da América Latina, respectivamente, recebem amantes de big trail de todo o Brasil para mais uma edição do Adventure Base Camp KTM. O evento será realizado neste fim de semana, em Siqueira Campos.

O encontro inicia nesta sexta-feira, 22, com a recepção dos participantes no Centro de Treinamento Pro Tork, onde eles encontrarão uma mega infraestrutura para acampamento. No sábado os pilotos partem para uma trilha com percurso de 130 quilômetros repleto de desafios e paisagens deslumbrantes. Já no domingo pela manhã é feito o encerramento.

Entre os mais de 150 atletas amadores, vale ainda destacar a presença de três profissionais. Emerson “Bombadinho” Loth – pentacampeão brasileiro de enduro de regularidade, Willian Guimarães – tricampeão campeão brasileiro de motocross e Romulo Bottrel – pentacampeão brasileiro de enduro. A troca de experiências entre eles promete ser incrível.

Todos os dias haverá recepções, regadas a boa comida, bebida e música. A Sportbay estará presente com sua loja e preços promocionais. O show de wheeling de Luquinha, com sua KTM Duke 390, promete ser um diferencial. Mas o ponto alto será a apresentação em primeira mão da nova KTM 890R, um lançamento que será exposto ao público geral apenas no próximo Salão Duas Rodas, em 2022.

Para o diretor-presidente da Pro Tork Marlon Bonilha, e o diretor Altair Bonilha, o evento é uma oportunidade de reunir amantes da marca austríaca em uma grande confraternização.

“É muito divertido estar entre amigos, pilotando, vivendo tudo aquilo que a gente mais gosta. Para nós, é um enorme prazer receber e acelerar com essa turma aqui no nosso headquarter”, afirma Marlon.