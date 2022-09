Combate ao tráfico de drogas em S.Campos

Apreensão de cocaína e crack num bar

Em diligências no combate ao tráfico de drogas, os policiais militares de Siqueira Campos entraram num bar, localizado no bairro Aeroporto, onde foi encontrada uma bolsa contendo 07 buchas de cocaína. Questionado o indivíduo que estava atendendo no estabelecimento, assumiu ser dele a bolsa e os entorpecentes.

Ainda em buscas, foi encontrada uma embalagem de goma de mascar contendo buchas de cocaína e pedras de crack, que estavam em cima do balcão, próximo a uma gaveta.

O indivíduo, 36 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos.