Colisão tripla parte veículo ao meio em Santo Antônio hoje (vídeo)

Mulher de 38 anos sofreu fratura no crânio e está hospitalizada

Maria José Pinha, de 38 anos, que viajava de Jacarezinho, onde reside, para Ventania, está internada no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina, com fratura no crânio e outros machucados na face, além de escoriações por quase todo o corpo.

Ela estava num VW/Gol(placas de Ourinhos/SP) e teria tentado ultrapassar – no KM 50 da BR-153 numa reta em frente do Motel Six Suíte– um guincho(“prancha”) , cujo motorista de 33 anos transitava de Adamantina(SP) para Itajaí(SC). Ele contou ao Npdiario que o carro rodou e colidiu contra uma Scania.

O condutor da carreta e seu acompanhante – que transportavam adubo – relataram o ocorrido exatamente como o rapaz do guincho narrou.

A vítima disse aos bombeiros platinenses que havia mais um homem no veículo, mas não foi encontrado. Ela estava sentada fora do Gol esperando o socorro.

Atenderam a ocorrência também o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e as Polícias Militar e Rodoviária Federal.