Colisão traseira fere 2 pessoas na PR-855

Classic e Mercedes Benz se chocam; ocupantes do carro se machucam

Exclusivo: Nesta quinta-feira, dia 23, por volta das 12h30, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu um acidente na PR-855, km 05, no município de Bandeirantes.

O sinistro do tipo colisão traseira envolveu um GM/Classic (foto principal), com placas de Limeira(|SP), e um Merc. Benz (foto abaixo), com placas de Bandeirantes. Ambos veículos trafegavam sentido Bandeirantes – Santa Mariana.

Os ocupantes do Classic, condutor (50 anos) e passageiro (13 ), tiveram ferimentos leves, sendo atendidos pela ambulância da Triunfo/Econorte, e encaminhados para o Pronto Socorro da Santa Casa de Bandeirantes.

Já o motorista do caminhão, de 59 anos, não se machucou com a batida.