Colisão frontal mata jovem de 20 anos na PR-092 em Quatiguá

Conduzia um GM/Astra que bateu num caminhão Volvo/FH

Um Volvo/FH, de Santa Catarina, bateu de frente contra um GM/Astra (placas de Joaquim Távora), em torno de 21h05m desta quinta-feira, dia 31, no KM 296 da PR-092, perto do trevo de entrada de Quatiguá. Rhuan Felipe Izidoro (fotos) teve óbito imediato no local (fotos exclusivas) .

O jovem residia atualmente em Quatiguá,

Na batida, o caminhão caiu numa ribanceira A causa do sinistro numa reta ainda não foi apurada, mas seguramente a chuva forte contribuiu. S.J., de 31 anos, sofreu ferimentos leves.

Não havia passageiros.

Atenderam a ocorrência a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) , o Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho, e as Polícias Civil e Militar.