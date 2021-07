Colisão frontal em Santo Antônio

Na noite deste sábado no trecho entre Ribeirão do Pinhal

Colisão frontal aconteceu às 21h30m deste sábado, dia 17, entre um Fiat Palio (placas de Tietê, cidade perto de Sorocaba, interior paulista) e um Ford Fiesta Sedan (placas Mercosul) numa reta da PR-439, zona urbana de Santo Antônio da Platina.

Eles bateram perto das empresas Arroz Dilma Comércio de Cereais e Fiat Samp, Jardim Bela Vista.

A motorista do Fiesta estava sozinha no carro e teria sido quem invadiu a pista contrária, mas isso não ficou comprovado. No Palio, havia uma criança de três a quatro meses, outra menor e duas pessoas adultas, uma das quais se machucou gravemente, assim como a bebê.

Atenderam a ocorrência equipes da Unidade Operacional Platina da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Médico de Urgência).