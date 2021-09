Colisão entre Uno e moto fere homem

Acidente envolveu moto e carro com cinco pessoas mas apenas uma ficou ferida

Exclusivo: Neste domingo, dia 12, às 18h00, ocorreu um acidente de colisão frontal, em São José da Boa Vista, envolvendo um Fiat/Uno e uma moto Honda/CG 125 TITAN ES.O acidente ocorreu no km 131, da PR-151, no entroncamento com a PR-422.

Segundo informações colhidas pela Polícia Rodoviária de Siqueira Campos no local, às 19h45, a moto Honda/CG (foto abaixo), trafegava na PR-151, e o carro (foto principal) trafegava pela PR-422, quando no cruzamento ambos veículos se chocaram.

O carro, com placas de Wenceslau Braz, estava com 4 pessoas: a condutora de 27 anos e três passageiros, dois homens, um de 53 anos e outro de 21, e uma mulher de 22 anos. Nenhum desses ficaram feridos com a colisão.

Entretanto, o condutor (38 anos) da motocicleta, com placa de Itapeva/SP, sofreu ferimentos e foi encaminhado para o Pronto Socorro da cidade de Wenceslau Braz.

O teste do etilômetro foi realizado na motorista do Fiat/Uno, resultando negativo.