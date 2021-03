Colisão entre motos deixa um morto em Ibaiti

Acidente aconteceu ontem no final da tarde na PR-272

Exclusivo: O condutor de uma Honda Biz (placa de Ibaiti), 49 anos, sofreu ferimentos leves (encaminhado pelo SAMU até a UPA ibaitiense) ao bater na lateral de uma Yamaha/Factor ( placa de Cuiabá-MT) no KM 95 da PR-272 no entroncamento com a PR-435 (trevo de acesso à Figueira e Congonhinhas) às 10h40m desta sexta-feira, dia 26, em Ibaiti. (fotos).

A Yamaha foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti por estar com sinal de identificação do veículo adulterado (placa de outra motocicleta).

Adriano Menezes Baileiros, 37 anos, teve ferimentos graves, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Ibaiti), mas posteriormente perdeu a vida.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual ) de Ibaiti atendeu a ocorrência, assim como SAMU e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho.