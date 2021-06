Colisão entre moto e carreta fere moça

Abalroamento transversal aconteceu ontem de manhã na PR-092

Exclusivo: O motorista de uma Mercedes Benz/LS (placas de São Gabriel do Oeste/MS) saía do pátio do Posto Cristo Rei às 7h30m desta terça-feira, dia 15, para acessar a PR-092 no km 266, mas se envolveu em acidente com a condutora de uma Honda/CB 300 (placa de Siqueira Campos).

Ela, que tem 21 anos, seguia no sentido Wenceslau Braz/Siqueira Campos, se machucou gravemente e precisou ser levada pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para a Santa Casa local, mas sem risco de morte. Ele, de 41 anos, não sofreu ferimentos, tendo sido realizado teste do etilômetro e o resultado foi negativo.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) siqueirense atendeu a ocorrência.