Colisão entre dois veículos na PR-436

Na tarde de domingo entre Bandeirantes e Itambaracá

Às 04h55m deste domingo, dia 15, houve abalroamento lateral no KM 101 da PR-436, em Bandeirantes, no trecho entre Itambaracá.

Um veículo não identificado (retirado do local antes da chegada da equipe da PRE) e um GM/Celta (placas de Bandeirantes) bateram.

O condutor do carro, de 34 anos, sofreu ferimentos leves sendo encaminhado à Santa Casa local. E o motorista (28 anos) do outro veículo, teve ferimentos médios e também ficou internado.

O tempo estava com neblina. A Unidade da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.