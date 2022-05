Colisão em Siqueira machuca um idoso

No trecho entre Wenceslau Braz no final da tarde de segunda-feira

Nesta segunda-feira, dia nove, às 17 horas, ocorreu acidente na PR-092 em Siqueira Campos.

Uma Ford/F1000 (placas de Salto do Itararé), trafegava pela rodovia no sentido de Wenceslau Braz a Siqueira Campos, quando ao atingir o Km 274 bateu contra caminhão-trator Scania/R 440 (placas de Trindade/PE) parado na terceira faixa do lado direito da via, pois estava com problemas mecânicos.

O condutor da camionete tem 72 anos e teve ferimentos, de modo que foi encaminhado à Santa Casa de Siqueira Campos pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Já o motorista do caminhão (37 anos) não se machucou.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu o sinistro.