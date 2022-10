Colisão deixa jovem machucado em Ibaiti (veja quatro vídeos)

Aconteceu na manhã deste sábado envolvendo carreta e Astra

Acidente envolvendo um Chevrolet Astra e uma carreta deixou um rapaz ferido em torno de 9h45m deste sábado, dia 15, no KM 95 da BR-153, em Ibaiti (vídeos e fotos).

O sinistro ocorreu na zona urbana na entrada da Vila Santo Antônio e, embora em rodovia federal, foi a Polícia Rodoviária Estadual quem atendeu, assim como os bombeiros comunitários, Agentes Brito e Bueno da Defesa Civil ibaitiense, Polícia Militar local. O corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina chegou a ser acionado, no entanto comunicado na sequência de que o socorro estava sendo providenciado por forças de segurança da cidade.

O condutor da carreta, carregada de compensados, se machucou levemente, porém o motorista do carro, 20 anos, sofreu ferimentos graves inclusive fratura exposta no braço esquerdo, além de escoriações na face, entre outros. Precisou ser desencarcerado e conduzido pela ambulância do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) ao hospital.

Compensados são um tipo de madeira processada. Também conhecidos como contraplacados, são chapas de madeira compostas por lâminas sobrepostas perpendicularmente, coladas sob forte pressão. Usados como tapumes de construções, na fabricação de móveis, carrocerias de caminhões, assoalho de container, embarcações para navegação, caixaria de construção e ainda como isolamento acústico.

