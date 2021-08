Colisão de Biz e Astra mata moça

COLISÃO FATAL ENTRE MOTONETA E VEÍCULO DURANTE CHUVA NESTA SEXTA-FEIRA FRIA

Andrielle de Lima (fotos), de 18 anos, perdeu a vida às 18h35m desta sexta-feira, dia 27, ao colidir a motoneta Honda Biz 125 (sem placa) que pilotava num GM Astra(placas de Salto do Itararé) no KM 298 da PR-092,em Quatiguá no trecho entre Joaquim Távora.

O óbito foi imediato.

A jovem teria perdido o controle e deslizado na pista. Chovia e estava frio no momento do sinistro.

A família é de Quatiquá e assim como os amigos e o namorado, Elton Venâncio, todos impactados.

O condutor do veículo, 26 anos, não sofreu ferimentos.

Realizado teste etilométrico resultou negativo. O rapaz assinalou que a moto “veio rodando pela rodovia e colidiu sozinha” com a parte frontal do Astra.

A motoneta tinha chassi pinado e foi encaminhada para averiguações até a delegacia de Polícia Civil tavorense.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho recolheu o corpo, que será velado e sepultado em Quatiguá neste sábado, dia 28.