Colisão em árvores em Salto do Itararé

Duas vítimas socorridas e encaminhadas para Jacarezinho

Exclusivo: Nesta segunda-feira, dia 23, por volta das 13h10m, um veículo colidiu contra árvores na PR-151, KM 79, em Salto do Itararé.

O carro transitava de Salto do Itararé para o balneário de Alemoa de Siqueira Campos por uma rodovia não pavimentada, onde ocorreu a colisão (foto).

O condutor de 38 anos, vítima do acidente de trânsito, teve ferimentos graves. Do seu lado, um idoso de 71 anos, teve apenas machucados leves. Ambos foram socorridos pela ambulância do Hospital de Salto do Itararé e encaminhados para a Santa Casa de Jacarezinho.

Devido o atendimento hospitalar, não realizaram o teste do etilômetro.

Não houve identificação do veículo, pois retirado do local antes da chegada da Unidade da Polícia Rodoviária Estadual(PRE) de Siqueira Campos para o atendimento.