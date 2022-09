Colisão causa morte de homem em Ibaiti

Carro e caminhão bateram no trecho entre Conselheiro Mairinck

No início da manhã desta segunda-feira, dia 12, a Defesa Civil (agentes Oziel e Bueno) foi acionada em decorrência de acidente no KM 90 da rodovia BR-153, em Ibaiti.

O Ford Fiesta colidiu frontalmente contra um caminhão/Volvo FH (fotos e vídeo).

O condutor do carro, de 70 anos, foi à óbito no local, e a passageira (50 anos) está hospitalizada em Ibaiti. O motorista do Volvo sofreu apenas escoriações faciais e aguardou a chegada do instituto criminal para averiguar a situação e liberação do local.

As Polícias Rodoviária Federal e Militar, corpo de bombeiros e ambulâncias de municípios próximos prestaram assistência no local.