Carro e caminhão batem e 3 se ferem em Wenceslau Braz

Condutor de Ford/Fiesta fugiu do local mas já foi identificado

Acidente às 20h05m desta sexta-feira, dia seis, no KM 31 da PR-422, deixou três pessoas feridas em Wenceslau Braz no trecho entre São José da Boa Vista.

O acidente tipo abalroamento longitudinal envolveu um Ford/Fiesta (placas São José da Boa Vista) e um caminhão articulado (placas de Itaporanga/SP). O condutor do carro fugiu do local , porém foi identificado.

Tiveram ferimentos leves um rapaz de 22 anos, outro de 25, e uma mulher de 50, todos do Fiesta, encaminhados ao Pronto Socorro brazense. O motorista do caminhão não se machucou e fez exame de etilômetro com resultado negativo.

Os caminhões articulados são veículos que possuem em sua parte traseira articulações para auxiliar o transporte de cargas ou movimentações de terra, geralmente esse equipamento é utilizado em obras de engenharia civil, aplicações em pedreiras, manuseio de material de lixo e transporte em mineradoras.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos) atendeu a ocorrência.