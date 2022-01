Na tarde de sábado perto de trevo da entrada da cidade

Um bioquímico perdeu o controle do Fiat Mobi que conduzia e bateu num barranco na tarde deste sábado, dia 15, no KM 324, próximo ao Posto Farol, em Quatiguá.

Foi no trecho entre Joaquim Távora.

Apesar do susto, o homem apenas ferimentos leves na perna esquerda. Chovia no momento do acidente.